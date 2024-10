Heel weinig vakantie voor Evenepoel: Lefevere verklapt wanneer plannen voor 2025 worden gemaakt

Voor Remco Evenepoel zit het seizoen er op, maar de voorbereiding op het nieuwe seizoen laat niet lang op zich wachten. Binnenkort zit Patrick Lefevere samen met Evenepoel om alles te bespreken.

Sinds zondag heeft Remco Evenepoel vakantie, nadat hij in zijn laatste wedstrijd van het jaar tweede werd in de Ronde van Lombardije. En wat een fantastisch jaar is het geweest met de dubbele olympische titel en de derde plaats in de Tour.

Evenepoel won negen keer in 2024, in 2023 klokte hij af op 13 zeges, in 2022 zelfs op 15 zeges. De zeges dit jaar waren wel bijna allemaal op het hoogste niveau met een ritzege in Parijs-Nice, de Dauphiné en de Tour en ook het WK tijdrijden.

Weinig vakantie voor Evenepoel

Toch wordt er alweer naar 2025 gekeken, waar Lefevere al kort over heeft gesproken met Evenepoel. "Van 21 tot en met 25 oktober hebben we teamdagen om in grote lijnen het programma voor 2025 uit te zetten", zegt hij bij WielerFlits.

Evenepoel heeft dus maar een weekje om echt vakantie te nemen. Lefevere denkt niet dat het programma van Evenepoel veel zal veranderen ten opzichte van dit seizoen. Er werd al gehint op een dubbel Giro-Tour.

Het doel van Evenepoel blijft om ooit de drie grote rondes te winnen, de Vuelta won hij al in 2022. Er blijven er nog twee te gaan, al worden de parcoursen afgewacht om een beslissing te nemen in welke grote rondes Evenepoel deelneemt in 2025.