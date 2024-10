Lefevere wil respijt: "Zaak rond vertrek Evenepoel bestond enkel in het hoofd van de mensen en sommige journalisten"

Patrick Lefevere heeft niet gevreesd voor een vertrek van Remco Evenepoel, ondanks de lang durende flirt van zijn kopman met Red Bull-BORA-hansgrohe. Lefevere vindt dat hij respijt verdient om Evenepoel nog beter te omringen bij Soudal Quick-Step.

Dat is uiteraard wat aan de basis ligt, want Evenepoel wil over een zo sterk mogelijke ploeg beschikken om een gooi te doen naar geel in de Tour. Lefevere haalt bij Cyclingnews aan dat Evenepoel beseft dat Soudal Quick-Step doet wat het kan. "Hij is geen domme jongen. Zijn doel was om de Tour de France te rijden in 2025 en hij deed het al één jaar vroeger."

Lefevere argumenteert zo dat ze op schema of zelfs voor op schema zitten, nadat hij de switch moest maken van het bouwen van een klassieke ploeg naar een ploeg voor het rondewerk. "We moeten de tijd krijgen om ons in de mate van het mogelijke aan te passen. Ik kan geen Sheikh bellen om vijf miljoen euro extra te vragen. Zo werkt het niet."

Geen zaak-Evenepoel

De teammanager gaat vervolgens dieper in op de hele saga rond Evenepoel en een potentieel vertrek naar Red Bull-BORA-hansgrohe. "Drie partijen kunnen beslissen over de toekomst van een renner: zijn huidig team, de ploeg waar hij naartoe kan en de renner zelf. Niemand heeft mij een voorstel gedaan, voor mij was er dus geen zaak-Evenepoel."

"Het bestond enkel in het hoofd van de mensen en sommige journalisten", onderstreept Patrick Lefevere fijntjes. Wellicht hebben die personen in kwestie het moeilijk om aan te nemen dat er niets van aan was, al is de uitkomst wel duidelijk. "Er was veel lawaai, maar uiteindelijk gebeurde er niets", concludeert Lefevere meer dan terecht.

Lefevere rekent op progressie bij Evenepoel

Evenepoel blijft dus aan boord bij Soudal Quick-Step en Lefevere hoopt dat hij nog beter kan worden. "Hij is in januari pas 25, er zit dus nog progressie in."