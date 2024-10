Remco Evenepoel reageert op de speculatie dat hij op het WK wielrennen in eigen land zou stoppen

Ondanks dat hij nog altijd maar 24 is, is er ook al sprake van speculatie over wanneer Evenepoel zou stoppen met koersen. Dat zal niet op het WK 2030 in Brussel zijn.

Onlangs werd aangekondigd dat het WK wielrennen in 2030 naar Brussel komt. Sommigen zien daar een soort van eindpunt in voor Remco Evenepoel. Tegen dan zal zijn palmares al wel bijzonder goed gevuld zijn, nog veel meer dan nu. Dat zou hem eraan kunnen doen denken om af te zwaaien, maar Evenepoel spreekt dat in Het Laatste Nieuws tegen.

"Een eindpunt? Hé, da's al over zes jaar. Terwijl ik nog het dubbele voor ogen heb." Evenepoel heeft net zoals over zovele zaken dus ook een concreet idee over de lengte van zijn actieve wielerloopbaan. "Als ik tot mijn 33ste, 34ste koers zal ik een 'gemiddeld lange' carrière hebben gehad. Nee, 2030 wordt te vroeg om te stoppen", is hij stellig.

Evenepoel heeft wens voor WK-parcours 2030

"Wel iets om naar uit te kijken, dat WK. Het nodigt uit tot mooie, lastige parcoursen." Evenepoel heeft dan ook een bepaalde wens. Afwachten of de parcoursbouwer hem op zijn wenken bedient. "Met de wegrit zullen ze waarschijnlijk wat meer richting Waterloo trekken. Maar voor de tijdrit zou ik het wel tof vinden mochten ze langs mijn thuisbasis passeren."

Stel je voor dat ze aan het supporterscafé van Remco Evenepoel passeren. Dat zou een kick van jewelste geven. "In het rondje van 45 à 50 kilometer reik je makkelijk tot Schepdaal, Lennik, Gooik, Bodegem, Dilbeek... die kanten op. Constant glooiend. En van daaruit ben je snel weer op de Heizelvlakte, aan het Atomium, waar volgens mij de finish zal liggen."

Evenepoel zal niet snel afscheid nemen

We onthouden toch vooral dat we ons over een snel afscheid van Evenepoel aan de koers geen zorgen moeten maken.