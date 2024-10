'Groot nieuws over programma van Tadej Pogacar in 2025'

Tadej Pogacar beleefde een waanzinnig 2024. Hij pakte de Giro, Tour en werd ook wereldkampioen.

Geen enkele renner ter wereld kan voorleggen wat Tadej Pogacar in 2024 verwezenlijkt heeft. Nadat hij in drie jaar tijd geen enkele grote ronde won, was het dit jaar twee keer prijs.

En als hij had meegereden in de Vuelta, dan had hij die wellicht ook gewonnen. Zelfs zonder een ideale voorbereiding erop. De Sloveen pakte dit jaar zijn eerste Giro en zijn derde Tour.

De Ronde van Spanje heeft de Sloveen nog niet gewonnen. De directeur van de Vuelta, Javier Guillen, hoopt dan ook dat hij Pogacar snel mag verwelkomen in zijn grote ronde.

“We zijn enthousiast en zouden het geweldig vinden als Pogacar naar de Vuelta komt. Uiteraard respecteren we zijn keuze, maar de realiteit is dat de Vuelta de enige grote ronde is die hij nog niet heeft gewonnen”, zegt Guillen in een interview met AS.

Hij vertelt aan de sportkrant dat dit wel eens heel snel het geval zou kunnen zijn. “Als hij besluit te komen, is hij meer dan welkom, en als ik eerlijk ben, denk ik dat de kans groot is dat hij hier in 2025 zal zijn.”