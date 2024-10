Tactische keuze bezorgt Vanthourenhout de zege in Kermiscross van Ardooie: "Een heel goede zet"

Michael Vanthourenhout heeft de Kermiscross in Ardooie gewonnen. Hij haalde het voor zijn ploegmaat Eli Iserbyt.

In Ardooie werd vandaag gecrost. Vlak voor de slotronde gingen Michael Vanthourenhout en Eli Iserbyt in de aanval en dat bleek de juiste beslissing.

“Ik wou niet te snel mijn pijlen verschieten. Ik koos ervoor om te doseren en pas op het einde alles te geven”, vertelde Vanthourenhout na de aankomst.

Opvallend was dat hij ook nog voor een fietswissel ging, na het laatste belsignaal. “Een waarvan de bandenspanning net iets hoger lag als het tot een sprint zou komen, maar bovenal omdat ik in het bochtenwerk net iets meer risico zou kunnen nemen in vergelijking met de anderen. Dat bleek een heel goede zet te zijn.”

De Kermiscross in Ardooie winnen, ook al is het een kleinere veldrit, doet toch heel veel deugd bij onze landgenoot. “Winnen is nu eenmaal winnen. Vorig jaar liep het heel stroef in het begin van het seizoen en het duurde een hele poos vooraleer ik een eerste zege liet optekenen. Dat was dan wel het Europees kampioenschap.”

“Nu heb ik al na twee wedstrijden een tweede plaats en een zege beet. Het is moeilijk om jezelf in te schatten. Ik voelde me niet zo goed op training, maar blijkbaar lukt het wel in de wedstrijden en dat is toch het belangrijkste.”