Mettepenningen onthult hoe Iserbyt reageerde op schorsing én is streng voor publieke opinie

Geen Eli Iserbyt in de Superprestige in Ruddervoorde door zijn schorsing. En dat is ook bij Iserbyt zelf stevig aangekomen.

Na het incident met Ryan Kamp in Beringen werd Eli Iserbyt gediskwalificeerd en kreeg hij een boete van 100 Zwitserse frank. Iserbyt excuseerde zich ook Kamp en de zaak leek gesloten te zijn. Tot zaterdagochtend. De UCI lichtte Pauwels Sauzen-Bingoal, de ploeg van Iserbyt, in dat hij voor drie wedstrijden werd geschorst. Iserbyt mag niet deelnemen aan de crossen in Essen, Ruddervoorde en het Nederlandse Heerderstrand. Mettepenningen streng voor publieke opinie Ploegbaas Jurgen Mettepenningen viel uit de lucht en reageerde ontgoocheld op de bijkomende straf van Iserbyt. Ook bij Iserbyt zelf is de straf ook aangekomen, onthulde Mettepenningen voor de cross in Ruddervoorde bij Sporza. "Ik heb dagelijks contact met Eli, dat is ook logisch. Het is ook een mentaal aspect en niet enkel die schorsing en boete. De reacties van de publieke opinie zijn soms ondermaats. Wij zullen moeten antwoorden met sportieve prestaties." "Gemakkelijk is het wel niet voor Eli, dat is het voor niemand. We blijven erbij dat hij niet zo mocht hebben gereageerd, maar die zaak moet nu wel afgesloten worden. En we moeten uitkijken naar volgende zondag in Overijse."