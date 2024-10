Johan Bruyneel is scherp voor INEOS Grenadiers en zegt wat het grote probleem is voor de topploeg van weleer

Wat is er aan de hand bij INEOS? Die vraag houdt de wielerwereld in de ban. Johan Bruyneel laat er zijn licht over schijnen.

INEOS is nog slechts een schim van wat enkele jaren geleden nog één van de topteams was in de wielersport. Ook van binnen het team komen er signalen naar buiten over slechte ervaringen. Johan Bruyneel staat in de podcast The Move stil bij het feit dat er nu vijf nieuwe mensen zijn binnengehaald voor de omkadering van de Britse ploeg.

"De herstructurering zal een tijd duren. Als je naar de ploeg kijkt, moet je je ook afvragen: hebben ze genoeg talent om te rivaliseren met Visma-Lease a Bike, UAE, Soudal Quick-Step en Red Bull? Op het eerste zicht zou ik zeggen: neen. Er moeten ook veranderingen komen in de rekrutering en dat is niet gebeurd", stelt Bruyneel vast.

Bruyneel ziet geen sterke leider

Enkel nieuw personeel in de ploegleiderswagens gaat het dus niet oplossen. "Ik zie het volgende probleem: ze halen nieuwe mensen binnen, maar ik zie nog altijd geen sterke leider. We hebben gelezen dat Pidcock niet laten rijden in Lombardije een beslissing was van het management en niet van de sportieve staf. Ik heb gehoord dat er een team van zeven mensen is dat de beslissingen neemt."

De vraag is wie dan het zwaarst weegt. "In dat team van zeven zitten weinig mensen die uit het wielrennen komen. Er is niet één sterke figuur, zoals in de tijd van Dave Brailsford. Hij weet hoe aan peoplemanagement te doen en kan de juiste beslissingen nemen. Misschien ben ik verkeerd, maar als je niet die sterke leider hebt die de finale beslissing neemt, krijg je niets voor elkaar."

Bruyneel merkt geen rechte lijn bij INEOS

Bruyneel heeft de indruk dat dit nu het geval is. "Zowel bij de renners als bij de staf is er talent aanwezig, maar als je geen rechte lijn volgt, ga je weinig bereiken. Dat is hoe ik het zie als buitenstaander."