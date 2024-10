Wout van Aert onthult wat echtgenote Sarah De Bie over hem zegt en heeft zijn moeder voor de gek gehouden

Wout van Aert houdt eens een andere kant van zichzelf zien: hij houdt graag mensen voor de gek. Als het voor de fun is, natuurlijk. Ook zijn eigen moeder moest eraan geloven.

Wout van Aert heeft als het figuurtje Eekhoorn meegedaan aan The Masked Singer. Dat weet nu de hele wereld. Het was geen verrassing meer, maar aanvankelijk was het dat wel. Van Aert staat immers niet bekend als 's werelds beste danser. Dat haalt hij aan in Behind The Mask, de online reeks van VTM GO die je meeneemt achter de schermen.

"Om mijn vrouw te quoten: ik heb geen gevoel voor ritme. Ik moet redelijk veel gedronken hebben om redelijk soepel te worden, maar dat gebeurt niet vaak." Van Aert heeft ook verklapt dat in zijn intieme kring zijn vrouw Sarah de enige was die op de hoogte was van zijn deelname aan The Masked Singer. Wout heeft zijn best gedaan om dat zo te houden.

Van Aert overtuigt zijn moeder

"Sarah en ik waren erover bezig of we snel berichten zouden krijgen na de uitzending. We waren benieuwd, we dachten eigenlijk van niet. Maar jawel, ik kreeg de ene na de andere WhatsApp. Ook mijn mama wist niet dat ik meedeed." Om haar zo ver te krijgen, was er wat overtuigingskracht nodig. "Eerst was ze er wel honderd procent van overtuigd dat ik in het programma zat."

Daarna begon Van Aert op haar in te spreken. "Ik zei: "Allez, ben je gek? Je zou toch moeten weten dat ik nooit aan zoiets zou meedoen?" Ze geloofde mij. Dat was wel grappig, eigenlijk." De reactie van de moeder van Wout van Aert moet vrijdagavond kostelijk geweest zijn, toen bleek dat haar zoon wel degelijk Eekhoorn was.

Van Aert zorgt voor amusante noot

Wout van Aert zorgt tegenwoordig dus duidelijk zelf voor de amusante en muzikale noot in het leven van zijn familieleden.