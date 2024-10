Wereldkampioene Fem van Empel (Visma-Lease a Bike) schrikt van vraagstelling na niet winnen van drie crossen op rij

De wereldkampioene is even niet aan het feest. Fem van Empel heeft drie crossen op rij niet kunnen winnen. Dat vindt ze zelf mogelijk minder erg dan de buitenwereld.

We zijn van de 22-jarige Nederlandse uiteraard gewend dat ze alles aan flarden rijdt. Dat is het verhaal geweest van de laatste paar seizoenen: een Van Empel die het gebeuren in de vrouwencross domineerde. Zelfs als een tegenstandster als Puck Pieterse van de partij was. Die is er nu nog niet bij en toch wint Van Empel moeizamer.

Fem van Empel heeft vorig seizoen maar liefst 19 veldritten gewonnen. In twee crossen waar ze aan de start stond, kwam ze niet als winnares over de streep. Dat is haar dit seizoen dus al vaker overkomen. Het begon nog prima met een zege in Beringen. Daarna was er een tweede plek in Ruddervoorde, derde plaats in de Nacht van Woerden en nu dus een tweede plaats in Overijse.

Van Empel vindt niet dat ze 'verloren' heeft

In een gesprek met In De Leiderstrui na de Druivencross kreeg de renster van Visma-Lease a Bike de vraag of ze kan wennen aan het verliezen. Van die vraagstelling schrok ze blijkbaar, want er volgde een cynisch antwoord. "Vind U dat ik vandaag heb verloren dan? Het is niet erg om een keer tweede te worden, dat is nog altijd op het podium", kon ze leven met de uitslag.

Het is uiteraard ook niet zo dat ze helemaal geen rol van betekenis meer speelt. "Ik heb alle wedstrijden tot nu toe podium gereden en ik weet wat ik aan het doen ben, dus ik ben hier tevreden mee. Ik heb een ander wegseizoen gereden, met een drukke zomer. Ik heb de Tour gereden en een andere voorbereiding voor de cross gehad."

Mindere start Van Empel ingecalculeerd

Er is gewoon wat tijd nodig om alle puzzelstukjes op de juiste plaats te laten vallen. "De indeling is iets anders, dus kun je niet verwachten dat de resultaten hetzelfde zijn. Dit is ingecalculeerd."