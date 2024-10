Vanthourenhout heeft niet mis te verstane boodschap voor crossfans na akkefietje van Iserbyt

Eli Iserbyt werd geschorst na een akkefietje met Ryan Kamp. Dat zorgde voor een stortvloed aan haatreacties richting de West-Vlaming.

In de eerste echte cross van het jaar ging het meteen fout voor Eli Iserbyt. Hij ging op het achterwiel van Ryan Kamp, die onze landgenoot ten val bracht, staan. Met als gevolg: diskwalificatie en een week schorsing van de UCI.

Afgelopen zaterdag mocht Iserbyt opnieuw crossen, in het Nederlandse Heerderstrand. Hij won meteen en deed na afloop van de wedstrijd zijn beklag over alle bagger die hij over hem heen kreeg op sociale media.

Ploegmaat Michael Vanthourenhout stond er niet echt bij stil dat dit gebeurt. “Ik heb niet echt gevolgd wat er allemaal is gezegd en ben sowieso niet echt iemand die met social media bezig is. Ik doe mijn eigen ding, ben ook al 30 jaar hè”, reageert Michael Vanthourenhout bij Indeleiderstrui.

Oproep aan het grote publiek

Vanthourenhout toont begrip voor zijn ploegmaat. Dit moet niet leuk zijn om dergelijke zaken naar je hoofd te krijgen. “Ik denk wat dat betreft dat de reacties ook wel wat jaloezie in zich hebben. Voor iedereen die weleens in opspraak is geweest, is het niet leuk. Iedereen maakt weleens een fout en Eli verdient in deze een tweede kans.”

Vanthourenhout vindt de straf van de UCI te zwaar. Dat stuurde hij in een berichtje naar Iserbyt. “De UCI heeft echter beslist en daar kunnen wij niets tegen doen. Het was gewoon jammer.”

De ploegmaat van Iserbyt doet ook een oproep. “Iedereen heeft zijn of haar favoriet, maar dat betekent niet dat je anderen moet gaan uitschelden. We kunnen er weinig aan veranderen en kunnen alleen maar oproepen dat iedereen een beetje respectvol moet zijn naar iedereen. Dat zou mooi zijn.”