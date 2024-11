Ploeg van Iserbyt én organisatie ondernemen stappen tegen biergooier: "Gaat zijn beste dag niet worden"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Een biergooier verraste Eli Iserbyt tijdens van de Koppenbergcross. Zowel zijn ploeg Pauwels Sauzen-Bingoal als de organisatie laten het er niet bij.

De man die bier gooide op Eli Iserbyt tijdens de Koppenbergcross werd door de politie snel gevonden en ook richting de uitgang begeleid. De politie stelde ook een proces verbaal op, er zal dus nog een staartje volgen voor de man.

Jurgen Mettepenningen, de manager van Pauwels Sauzen-Bingoal, hield zich niet in. "Het is heel simpel. Dit is crapuleus en marginaal. Zulke mensen blijven beter thuis", zei hij bij Gazet van Antwerpen.

Mettepenningen en Impens scherp na incident op Koppenbergcross

Volgens Mettepenningen hoort dit helemaal niet thuis in het veldrijden. Samen met Golazo, de organisator van de Koppenbergcross, gaat Pauwels Sauzen-Bingoal dan ook klacht indienen tegen de man bij de politie.

"Dit gaat niet zijn beste dag worden", zegt Christophe Impens van Golazo. In de controle kamer werden de beelden meteen teruggespoeld om de man te identificeren en hem aan te wijzen bij de politie.

Er werd een PV opgesteld voor slagen en verwondingen ten opzichte van Iserbyt. Het parket kan onder meer een minnelijke schikking voorstellen, maar de man kan ook voor de rechtbank moeten verschijnen.