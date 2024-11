Zo vader, zo zoon? Interim-bondscoach De Clercq doet boekje open over zijn band met Thibau Nys

Met interim-bondscoach Angelo De Clercq en Thibau Nys als hoofdrolspelers op het EK veldrijden lijkt alles opnieuw terug te komen. Zo'n twintig jaar geleden vochtten hun vaders hun laatste duels uit.

Door het afscheid van Sven Vanthourenhout als bondscoach heeft assistent-bondscoach Angelo De Clercq voorlopig zijn taken overgenomen in het veldrijden. Want het EK in Pontevedra kwam er snel aan.

De Clercq neemt onder meer Thibau Nys mee naar Spanje, die afgelopen week nog won in Overijse en vrijdag op de Koppenberg vierde werd. Een nieuwe generatie De Clercq en Nys is opgestaan in het veldrijden.

Angelo De Clercq over band met Thibau Nys

In tegenstelling tot hun vaders tijdens hun carrière kunnen Angelo en Thibau het wel goed met elkaar vinden. "Zeer goed eigenlijk. Ik ken Thibau al van toen hij junior was. We hebben een goeie klik", zegt De Clercq bij HLN.

"Ik denk ook dat Thibau innerlijk meer op zijn mama gelijkt. Trouwens, mijn vader komt nu ook goed overeen met Sven. Die rivaliteit was er vooral tijdens de wedstrijden. En zeg nu zelf: weer Nys en De Clercq in de cross, dat is toch leuk?"

Of De Clercq lang in het veld zal blijven is nog maar de vraag. Hij is voorlopig interim-bondscoach, na het EK veldrijden wordt er wellicht een nieuwe bondscoach offroad aangesteld. Naast De Clercq zijn er nog enkele andere kandidaten.