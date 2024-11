Straks geen ploegmaat van Mathieu van der Poel: Jente Michels heeft daar logische verklaring voor

Voor het tweede jaar op rij kroonde Jente Michels zich tot Europees kampioen veldrijden bij de beloften. Of zijn toekomst in het veld ligt, is echter maar de vraag.

Dit seizoen eindigde Jente Michels (21) al drie keer in de top tien bij de profs. In Beringen werd hij negende, in Ruddervoorde zesde en in Overijse zevende. Toch koos hij ervoor om nog een laatste keer het EK bij de beloften te rijden.

Michels vocht een stevige strijd uit met de Nederlander Haverdings (20) en de Italiaan Agostinacchio (21). Haverdings viel vooraan weg door materiaalpech, Michels rekende af met Agostinacchio in de slotronde.

Stapt Michels over naar de weg?

In het veld zit zijn tijd bij de beloften er bijna op, in 2025 mag Michels op de weg wel nog als belofte aantreden. Dat is ook de reden waarom hij bij het opleidingsteam van Alpecin-Deceuninck blijft en niet overstapt naar het WorldTour-team.

Michels wil volgend seizoen alle grote beloftenwedstrijden rijden die hij dit jaar moest missen door een kniebreuk. "En ook het WK in Kigali spreekt me wel aan. Ik zou niet voor een WK geselecteerd kunnen worden als ik naar de World Tour overstap", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Michels voelt zich nog overwegend crosser, maar de weg begint hem steeds meer aan te spreken. "Ik heb bij de ploeg een contract getekend tot december 2027 met als doel om ook op de weg mooie resultaten te behalen."