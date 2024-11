Opvallende meningen gelanceerd: kritiek op het veldrijden tegengesproken én een mooi compliment voor Sven Nys

Er circuleren wel wat opvallende meningen over het veldrijden. In de ploeg van Sven Nys neemt Lucinda Brand duidelijke standpunten in.

Na haar overwinning in Lokeren lijkt de weg naar een eindzege in de X2O Trofee open te liggen voor Lucinda Brand. Fem van Empel, Ceylin Alvarado en Puck Pieterse rijden zeker niet alle X2O-crossen. Aangezien Brand dat wel op wil brengen, bombardeert haar dat meteen tot torenhoog favoriete voor een eventuele eindzege in dit klassement.

"Soms moet je keuzes maken welk klassement je doel wordt", bekijkt Brand het nuchter in gesprek met In De Leiderstrui. "X2O lag nu met het EK wat lastig, dus ik begrijp die keuze ook wel. En de Koppenberg maakt ook al snel een gat, natuurlijk." Over de Koppenbergcross bestond dit jaar heel veel discussie, omdat die vlak voor het EK plaatsvond.

Brand vond niets mis met combinatie Koppenberg-EK

Er zaten slechts twee dagen tussen beide crossen. Onder andere Bart Wellens bekritiseerde het niet verplaatsen van de Koppenbergcross. "Ik vind dat dat niet jammer is, want dat moet je ook kunnen", gaat Brand niet mee in de kritiek. "Met een Herentals en Baal kun je ook nog veel grote gaten maken, dus er zit best wat diversiteit in dit klassement."

De Nederlandse is een echte kei in het lezen van de wedstrijd. Dat is ook in Lokeren opnieuw gebleken. "Het is altijd lastig om het goed te zien. Hier heb je natuurlijk wat bochtjes waar je een blik kan werpen, maar dat eerste gaatje is ook een beetje aanvoelen. En dan hebben wij mensen staan die kunnen roepen: doortrekken, of juist niet."

Lucinda Brand luistert naar Sven Nys

Ze heeft het dan over de instructies van mensen als Sven Nys en Eric Braes. "En daar vertrouw ik wel gewoon op: als zij zeggen dat ik door moet trekken, dan doen ze dat niet voor niks. Al moet je ook de benen hebben."