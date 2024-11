Philipsen speelt open kaart over de druk die Van der Poel op hem legt en verklaart zijn opvallende mening over hem

Jasper Philipsen en Mathieu van der Poel: het is al een koningskoppel gebleken bij Alpecin-Deceuninck. Philipsen ervaart soms wel een zekere druk door de rol die Van der Poel opneemt.

Bij De Telegraaf gaat Philipsen uitgebreid in op hun persoonlijke band en wat Van der Poel voor hem betekent in de koers. Het is immers zo dat Mathieu van der Poel geregeld de sprint aantrekt voor onze landgenoot, om hem een grotere kans op de overwinning te geven. Philipsen noemt hem wel nooit een lead-out, omdat hij dat te oneerbiedig vindt.

Dat neemt niet weg dat het eigenlijk wel de rol is die Van der Poel op die momenten vervult. "Hij doet het wel graag en is waarschijnlijk de beste in het peloton. Maar hij is zoveel meer dan dat. In de meeste koersen die Mathieu rijdt, is hij onze kopman." Meestal is dat inderdaad het geval, maar dus niet altijd. Op alle regels bestaat er een uitzondering.

Philipsen maakt het voorbereidend werk af

Sommigen vinden het logisch dat Philipsen wint in de koersen waarin hij door Van der Poel perfect wordt afgezet. Zo eenvoudig is het wel niet, verklaart de Vlam van Ham. "Mathieu maakt het makkelijker voor mij om te winnen, maar je moet een goede sprinter zijn om zijn voorbereidende werk af te kunnen maken", geeft hij aan dat het niet iedereen gegeven is.

Het moet wel een speciaal gevoel zijn wanneer iemand als Van der Poel zich zo uit de naad werkt voor jou. Dat erkent Philipsen zelf ook. "Daarbij geeft het best veel druk wanneer een groot kampioen als hij zijn eigen kansen opoffert voor mij." Met die druk moest de Belg dus leren omgaan. Op basis van de resultaten lijkt dat prima gelukt.

Succesrecept voor Alpecin-Deceuninck

De kans is dus groot dat Alpecin-Deceuninck de combinatie Van der Poel-Philipsen nog wel vaker uitspeelt in de sprints.