Thibau Nys verrast met zijn opvatting en sleurt er befaamde uitspraak van wereldvedette bij

Thibau Nys rijdt de laatste weken alles aan flarden in het veldrijden. Een befaamde uitspraak van een wereldvedette inspireert hem.

Na zijn overwinning in Lokeren benadrukte Thibau Nys hoe hij met de voeten op de grond blijft en zelfs erg op zijn hoede is voor een kentering in negatieve zin. Niet meteen de opvatting die je verwacht bij iemand die drie van zijn laatste vier veldritten verloren heeft. Bij HLN en Het Nieuwsblad is te lezen hoe hij zich baseert op een sportlegende.

We halen er zijn quotes in HLN bij. "I have supreme confidence. But I’m scared to dead", klonk het plots bij Nys in het Engels. "Mike Tyson heeft het ooit perfect geformuleerd. Het gaat om een citaat van de gewezen topbokser uit 2008. "I’m afraid. I’m afraid of everything. I’m afraid of losing. I’m afraid of being humiliated. But I’m confident".

Thibau Nys kijkt vaak naar verklaring Mike Tyson

Thibau Nys kan er zichzelf helemaal in vinden. "Het is een fragment dat ik nog vaak herbekijk. Omdat het goed weergeeft met welk gevoel ik topsport bedrijf." Je zou denken dat dit gevoel vooral uitgaat van een pak vertrouwen, na zijn recente prestaties en resultaten. Dat is er ook wel, maar er komen ook andere dingen bij kijken.

Het is niet zo dat Nys niet gelooft in eigen kunnen; "Maar altijd dat tikkeltje onzeker", zegt hij over de ingesteldheid waar hij telkens mee naar de volgende cross trekt. "En vooral: bloednuchter." Nys zal dus niet gaan zweven en een overwinning of sterke prestatie in een volgende wedstrijd vanzelfsprekend vinden. Daar laat hij zich niet aan vangen.

Thibau Nys wil niet weten van euforie

Opvallend hoe Thibau Nys wijkt over dat evenwicht en vooral een gevoel van overdreven euforie wil vermijden.