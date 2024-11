Probleem voor de groene trui? Jasper Philipsen moet nieuwe concurrent vrezen in de Tour de France

Jasper Philipsen won de voorbije drie jaar negen etappes in de Tour de France. De groene trui van 2023 krijgt er in 2025 wellicht een grote concurrent bij.

In 2022 won Jasper Philipsen twee etappes in de Tour, in 2023 won hij vier etappes en de groene trui, dit jaar won Philipsen drie etappes. De groene trui moest hij, onder meer door een declassering, aan Biniam Girmay laten.

In 2025 staan er in de Tour opnieuw heel wat etappes voor de sprinters op het programma én maakt een sprinter voor het eerst sinds 2020 kans op de eerste gele trui. In de straten van Lille krijgt Philipsen zo een unieke kans op de gele trui.

Rijdt Jonathan Milan de Tour in 2025?

Maar de kans is wel groot dat er in 2025 nog meer concurrentie aan de start staat van de Tour. Lidl-Trek denkt er namelijk aan om Jonathan Milan in zijn selectie op te nemen. Dat zegt teammanager Luca Guercilena bij Daniel Benson.

Milan wordt samen met Philipsen en Merlier tot de snelste sprinters van het peloton gerekend. De Italiaan won dit jaar drie etappes en de puntentrui in de Giro, in de Renewi Tour klopte Milan twee keer Philipsen.

De voorbije jaren nam Lidl-Trek altijd Mads Pedersen mee naar de Tour, maar de Deen komt in echte massasprints tekort tegen Philipsen. Een vierde plaats was dit jaar zijn beste resultaat, in de achtste etappe kwam Pedersen niet meer aan de start na een eerdere val.