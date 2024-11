Tadej Pogacar onthult zijn eerste koers van 2025 én komt met waarschuwing voor Evenepoel en co

Tadej Pogacar beleefde een absoluut topjaar in 2024 met maar liefst 25 zeges. De Sloveen kijkt al vooruit naar 2025, waarin hij nóg een stap vooruit hoopt te zetten.

De Strade Bianche, vier ritten en de zege in de Ronde van Catalonië, Luik-Bastenaken-Luik, zes ritten en het eindklassement in de Giro en de Tour, de GP Montréal, het WK op de weg, de Giro dell'Emilia en de Ronde van Lombardije.

Dat zijn de 25 zeges van Tadej Pogacar in 2024, op amper 58 koersdagen. "Tot nu toe is elk seizoen beter geweest dan het vorige. Ik hoop dat het volgende dus nog beter zal zijn. Ik kijk uit naar nieuwe uitdagingen", zegt hij bij RTV Slo. De concurrentie is gewaarschuwd.

Programma Tadej Pogacar in 2025

"Ik test mezelf graag op de fiets en geniet van de natuur. Het is niet moeilijk om mezelf te motiveren", stelt Pogacar nog. "Ik kan nog niet veel over mijn programma onthullen, we praten er in december of later over."

"We zijn vrij flexibel met mijn programma. De UAE Tour (17 tot 23 februari) is alvast een geschikte koers om mee te beginnen. Mijn prestaties van dit seizoen in twee grote rondes pakten goed uit en ik denk dat ik nog een paar jaar in een vergelijkbaar ritme zal blijven."

Wellicht zal ook de Ronde van Vlaanderen opnieuw op het programma staan van de wereldkampioen. Na de Giro en de drie keer de Tour wil Pogacar ook de Vuelta winnen, een dubbel Tour-Vuelta lijkt al zo goed als zeker te zijn.