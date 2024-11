Bart Wellens is duidelijk: dit is de cruciale factor die Gerben Kuypers dit seizoen tegenhoudt

De voorbije twee seizoenen deed Gerben Kuypers het goed in het veldrijden met ook enkele overwinningen. Dit seizoen loopt het echter wat moeilijker en Bart Wellens weet waarom.

Vorig seizoen pakte Gerben Kuypers de zege in Ardooie en Oisterwijk en werd hij onder meer vijfde in de Wereldbeker in Dendermonde en vierde in de Wereldbeker in Troyes. Daarna sukkelde Kuypers met zijn gezondheid.

Zo reed hij al op 26 december zijn laatste cross van het seizoen in Gavere, waar hij opgaf. Dit seizoen doet Kuypers het opnieuw goed, met behalve een opgave in Overijse altijd plek tussen positie vijf en acht in de uitslag.

Wellens ziet startpositie Kuypers als oorzaak

"Hij is dus heel goed bezig. Maar het probleem met Gerben is overduidelijk zijn startpositie. Hij moet dikwijls vertrekken van op rij drie of vier", zegt Bart Wellens bij WielerFlits. En dan is het heel moeilijk om renners in te halen.

Zo was Kuypers volgens Wellens in Lokeren een van de betere renners, maar moest hij al een cartouche verschieten voor hij helemaal vooraan kwam. Kuypers eindigde als zevende in Lokeren op 42 seconden van Thibau Nys.

Op 24 november begint de Wereldbeker in Antwerpen. "Dat zijn de belangrijke crossen op vlak van punten. Niet alleen voor een Wereldbekerklassement, maar ook voor een verbetering van je positie op de UCI-ranking", stelt Wellens nog.