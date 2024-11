Na mindere start van het seizoen: Mario De Clercq spreekt zich uit over Iserbyt en Vanthourenhout

Mario De Clercq zag zijn zoon Angelo deze week de nieuwe bondscoach veldrijden worden. Bij zijn ploeg Pauwels Sauzen-Bingoal loopt het echter niet allemaal van een leien dakje.

Bij Pauwels Sauzen-Bingoal loopt het dit seizoen niet echt zoals het moet. Michael Vanthourenhout won in Ardooie, Eli Iserbyt in Heerderstrand. In een klassementscross konden de twee dus nog niet winnen.

Daarbij kwam ook nog het incident van Iserbyt met ex-ploegmaat Ryan Kamp en de daarbij horende schorsing, terwijl Vanthourenhout op het EK veldrijden zijn Europese trui moest inruilen voor een normale uitrusting.

De Clercq over Iserbyt en Vanthourenhout

"Ik hoop vooral dat de grote overwinning er nu snel aankomt", zegt technisch coördinator Mario De Clercq bij Het Nieuwsblad. Al heeft hij wel het gevoel dat het goed komt met Iserbyt na zijn moeilijke periode.

Vanthourenhout is een ander verhaal. Hij kwam vorig seizoen ook traag op gang, maar won toen wel het Europees kampioenschap. Nu blijft het echter wachten op een goed resultaat. In Lokeren werd Vanthourenhout twaalfde, maandag in Niel zesde.

"Ik heb wel het gevoel dat het allemaal snel kan keren", blijft De Clercq wel hoopvol. "We panikeren niet. Misschien is het dit weekend al prijs in Merksplas of Hamme."