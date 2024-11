"Nooit zonder kopzorgen": Michel Wuyts noemt maar liefst drie grote valkuilen voor Serge Pauwels

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Serge Pauwels is de nieuwe bondscoach van het wegwielrennen. De logische keuze, maar er wacht hem geen gemakkelijke opdracht.

Bondscoach Serge Pauwels staat voor een zware opdracht. Niet alleen omdat hij de schoenen van Sven Vanthourenhout moet vullen, maar ook omdat ons land o zo veel wielertalent in huis heeft.

Bij elke selectie moeten er renners teleurgesteld worden. Bovendien moet Pauwels ook omgaan met wereldvedetten die hun strepen al lang verdiend hebben.

“Wie met Evenepoel en Van Aert handelt, slaat niet met de vuist op tafel. Hij polst, gaat in dialoog en suggereert bijsturing waar dat moet. Zo deed Sven Vanthourenhout dat. Zo zal Serge Pauwels dat minstens zo goed doen”, zegt Michel Wuyts aan Het Laatste Nieuws.

Dat hij goed bij de jeugd thuis is, zal het voor Pauwels gemakkelijker maken. Al moet hij ook de ‘oudere’ generatie blijven warm maken.

“Nys, Van Eetvelt, Widar, Berckmoes, Lecerf en Uijtdebroeks opstellen zal bij Pauwels oordeelkundig gebeuren. Geleidelijk, maar bij een forse doorgroei pijlsnel. Hun ambities temperen in functie van Evenepoel wordt uiteraard een werkpunt.”

En ook met de sprinters wordt het niet eenvoudig. “Het eerstvolgende sprinters-WK zal dat van 2028 in Abu Dhabi zijn. Het EK van '25 gaat in oktober door in de Ardêche. Ook niet sprintvriendelijk. Dat wordt zoethouden op lange termijn. Maar goed, manager spelen doe je nooit zonder kopzorgen.”