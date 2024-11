Iedereen in de cross in Hamme kijkt op van opvallend moment, Alvarado (Fenix-Deceuninck) doet frappante uitspraak

Iedereen die aanwezig was op de cross in Hamme, kan thuis wel een bijzonder verhaal vertellen. Er moest hiervoor niet op de mannencross gewacht worden.

Ook over de wedstrijd bij de vrouwen kan heel wat verteld worden. Bijvoorbeeld dat het deze keer niet voor de hand lag wie er zou winnen. Het was wel weer topfavoriete Alvarado die triomfeerde, maar in een spannende driestrijd was er veel moeite nodig om haar landgenote Lucinda Brand en de Italiaanse Sara Casasola af te houden.

Alvarado (Fenix-Deceuninck) beschreef haar inspanningen tijdens de Flandriencross op een heel opmerkelijke, frappante wijze. "Hoe diep ik ben gegaan? Naar de klote en daar voorbij", windt Alvarado er geen doekjes om. "Ik heb afgezien en had zeker niet de indruk dat ik de betere was. Integendeel, ik moest steeds achtervolgen en gaten dichtrijden."

Brand raakt niet af van Casasola

Daar is ze finaal dan toch nog in geslaagd. Brand reed voor de derde wedstrijd op rij naar een tweede plaats. "Casasola was heel sterk", erkende de Nederlandse kampioene voor de X2O-microfoon. "Het was niet mogelijk om haar kwijt te spelen. Ceylin Alvarado reed op karakter en dan weet ze wel hoe ze zo'n laatste ronde moet afwerken."

Wat wel héél bijzonder was, was dat Brand in de laatste ronde van fiets wisselde. Iedereen stond er perplex van, want niemand had ook maar enig idee wat er aan de hand was. "Ik had het liever ook niet gedaan. Bij een bepaald verzet sloeg mijn versnellingsapparaat een versnelling over. Ik dacht dat het een hele lastige finale ging worden. Als je dan een tandje overslaat, word je daar niet blij van."

Brand verklaart verrassende fietswissel

Dat was ook het enige probleem, verklaart Brand. "Het was puur daar dat het aan lag. Ik heb de bandendruk niet hoger laten zetten ofzo."