Zijn Van der Poel en Van Aert 15.000 à 20.000 euro startgeld waard? Organisator spreekt klare taal

Hoewel er veel spanning en aandacht is voor de cross, blijven organisatoren wachten op Wout van Aert en Mathieu van der Poel. Ook al kosten ze een smak geld om aan de start te krijgen.

Er is opvallend veel optimisme in het veldrijden. Er is opnieuw veel spanning, wat veel tv-kijkers en bezoekers lokt naar elke cross. En iemand als Thibau Nys trekt ook een jonger publiek, wat goed is voor de toekomst.

Mathieu van der Poel en Wout van Aert lijken dus (voorlopig) niet gemist te worden. Al zullen organisatoren de 'Grote Twee' altijd met open armen ontvangen. Van Aert en Van der Poel blijven voor hen cruciaal.

Ook al zorgt hun aanwezigheid ervoor dat er dan wat minder spanning is. Francis Bosschaerts, organisator van de cross in Diegem op 30 december, hoopt opnieuw minstens één van de twee toppers aan de start te krijgen.

Zijn Van der Poel en Van Aert 15.000 à 20.000 euro waard?

"Met Van der Poel hadden we vorig jaar 25.000 toeschouwers, zonder een van de twee zouden we maximaal aan 15.000 à 20.000 geraken", stelt hij bij Het Nieuwsblad. Is dat de kost van de 15.000 à 20.000 euro startgeld waard?

"Och, tel er het drankgebruik van al die extra fans bij en die jongens betalen zichzelf terug", stelt Bosschaerts duidelijk. Niemand zal dus snel nee zeggen tegen de aanwezigheid van Van Aert en Van der Poel.