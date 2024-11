Een prachtig gebaar: Remco Evenepoel ontroert goede vriend met boodschap uit zijn hart: "Ongelooflijk, ongelooflijk"

Remco Evenepoel heeft zijn goed hart nog eens laten zien. Hij heeft een mooie boodschap ingestuurd voor één van zijn voetbalvrienden en die was daar van aangedaan.

Evenepoel heeft tijdens zijn jeugd nog samen met Cyril Ngonge gevoetbald. Die laatste is ondertussen voetbalprof geworden bij het Italiaanse Napoli en heeft al één cap achter zijn naam bij de Rode Duivels. De aanvaller werd geïnterviewd door de RTBF. De interviewer kwam niet met lege handen en toonde hem plots een filmpje van Evenepoel.

"Hallo Cyrilou, hoe gaat het? Dit is gewoon even een berichtje om je te zeggen hoe fier ik op je ben. Ik ben heel fier dat je je dromen zo waarmaakt. Je hebt al mooie prestaties geleverd bij Napoli, je bent een Rode Duivel. Dit zijn de dingen waar we van droomden als kind. Ik kijk er naar uit om je nog eens terug te zien", liet Evenepoel hem weten.

Evenepoel en Ngonge zien elkaar misschien weer in Italië

Misschien kan een sportactiviteit van één van beiden daar bij helpen. "Waarom niet in Italië, als ik daar een koers rijd of als ik naar een match van jou kom kijken. Heel trots op jou. Doe zeker ook de groeten aan jouw familie, aan Maxime, je papa en mama. Ik denk dat heel jouw familie ook fier moet zijn, zoals mijn familie dat ook is. Tot binnenkort."

"Ongelooflijk, ongelooflijk", reageert een ontroerde Ngonge op de beelden die hij te zien kreeg. "Dit zorgt voor mooie emoties. Het is een mooie boodschap. Remco heeft veel betekend voor mij. We hebben bijna alles samen gedaan tot hij naar PSV vertrok. Ik ben bij hem blijven overnachten, hij is bij mij blijven overnachten. Ik was heel close met hem en zijn ouders en omgekeerd. Hij verwees ook naar mijn broer en mijn moeder."

Veel respect voor Evenepoel

Kortom: het raakte Ngonge. "Wat hij over mij zegt, kan ik ook over hem zeggen. Remco, ik ben enorm fier op jou voor wat je doet in het wielrennen. Om te veranderen van carrière en één van de besten te worden... Dat toont dat hij nooit opgeeft. Ik dacht dat hij het zou maken in het voetbal, maar hij doet het in een andere sport: dat is ongezien. Ik kan enkel chapeau zeggen en veel respect hebben voor deze grote meneer."