Tadej Pogacar deelt subtiel steekje uit aan Remco Evenepoel over zijn verloofde Urska Zigart

Tadej Pogacar verlengde zijn contract tot eind 2030 bij UAE Team Emirates, zijn verloofde Urska Zigart gaat in 2025 wel voor een andere ploeg rijden. En er is een link met Remco Evenepoel.

Net als Tadej Pogacar is zijn verloofde Urska Zigart profrenster. De Sloveense reed de voorbije vier jaar voor het Australische Liv AlUla Jayco. Zigart heeft zes profzeges op haar palmares staan, waarvan vijf in Slovenië.

Al vier keer kroonde Zigart zich tot Sloveens kampioene tijdrijden (2020, 2022, 2023 en 2024), dit jaar werd ze voor het eerst ook Sloveens kampioene op de weg. In 2021 won Zigart ook een rit in de Ronde van Valencia.

Pogacar deelt steekje uit aan Evenepoel

Volgend jaar en in 2026 rijdt Zigart in Belgische loondienst rijden bij AG Insurance-Soudal. Dat is de vrouwelijke tegenhanger van Soudal-Quick Step, het team waar zijn concurrent Remco Evenepoel bij rijdt.

"Of ze mijn geheimen aan hem zal vertellen? Ik denk niet dat ze vaak samen zullen rijden", stelt Pogacar bij Sporza. "Urska zou Remco te snel achterlaten", lachte de wereldkampioen met Evenepoel.

Evenepoel achterlaten deed Pogacar zelf wel vaak dit jaar. De Sloveen duldde vaak geen tegenstand en won 25 keer dit jaar. Enkel in de eerste tijdrit in de Tour slaagde Evenepoel erin om Pogacar echt te kloppen.