Paul Herygers over olympische status voor het veldrijden: "Maar dat zie ik niet meteen gebeuren"

Het gaat opnieuw goed met het veldrijden, dat opnieuw meer belangstelling lijkt te trekken. En dan is er ook de olympische status die alles nog aantrekkelijker kan maken.

Met spannende crossen, veel verschillende winnaars en de verwachte komst van Wout van Aert en Mathieu van der Poel binnen afzienbare tijd leeft het veldrijden opnieuw. En het kan dus binnenkort nog mooier worden.

De kans is groot dat het veldrijden een olympische status krijgt en op de Olympische Winterspelen in 2030 in de Franse Alpen voor het eerst op het programma staat. Paul Herygers vindt het "een chic verhaal".

Toch valt het volgens Herygers nog af te wachten of de sport door de olympische status overal in de lift zal geraken. "Door die olympische status zie ik niet meteen klinkende namen uit andere wielerdisciplines voor het veldrijden kiezen", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Laatste keer Van der Poel en Van Aert?

Al ziet Herygers door de olympische status misschien wereldwijd wel wat teweegbrengen. Het zou de internationalisering van de sport, die nog altijd vooral in Vlaanderen en Nederland geconcentreerd is, verder vooruit helpen.

Voor Wout van Aert en Mathieu van der Poel zouden de Winterspelen in 2030 een laatste kunststukje kunnen worden. Beiden zullen ze dan 35 jaar zijn, als ze nog zo lang zullen doorgaan natuurlijk.