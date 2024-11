🎥 Nieuwe ambities bij Evenepoel? Lampaert zorgt er voor dat ook Remco de microbe te pakken heeft: "Van 't beste"

Laaien er nieuwe ambities op bij Remco Evenepoel? Waarschijnlijk loopt het zo'n vaart niet, maar er is een opvallend beeld van hem gepasseerd op sociale media.

Voor de wegrenners uit het peloton zijn er doorheen het jaar ook periodes waarin er geen of weinig wedstrijden op het programma staan. Het is dan de vraag hoe ze die periodes invullen. Tijdens de winter is het bijvoorbeeld mogelijk om aan veldrijden te doen. Wie daar voor past, kan zijn heil dan misschien weer gaan zoeken in beachraces.

Bij Soudal Quick-Step hebben ze alvast een grote voorliefde voor het strandracen. Verschillende Belgische wegrenners uit de ploeg duiken bij beachraces al eens op. Tim Merlier, Jordi Warlop, Bert Van Lerberghe en Yves Lampaert durven zich voor zo'n wedstrijd al eens inschrijven en doen dan ook vaak mee voor de overwinning.

Yves Lampaert heeft genoten

Deze keer ging het niet om een officiële wedstrijd, maar ze hebben het gelijkaardige gevoel wel nagestreeft tijdens een trainingstochtje langs de kust. En welke opvallende naam was ook van de partij? Juist, Remco Evenepoel. Yves Lampaert heeft alvast genoten van de hele ervaring. "Van 't beste", schrijft Lampaert op Instagram.

Voor Lampaert gaat er dus weinig boven samen met enkele andere 'wolven' langs het strand van jetje te geven. Hij is ook diegene die op zijn Instagrampagina de beelden deelt. Remco Evenepoel vertoefde dus ook in het gezelschap van Soudal Quick-Step en had zijn mountainbike van stal gehaald. Hij moest wel het volle pond geven om de rest te kunnen volgen.

Evenepoel nog niet de strandracer bij uitstek

Er is dus nog werk aan de winkel om Remco Evenepoel helemaal om te vormen tot één van de betere strandracers.