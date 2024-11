Afwezigheid Van der Poel als een schaduw: De Knegt kijkt naar ander talent Alpecin-Deceuninck en naar andere regenboogtrui

Het is niet eenvoudig om in de schoenen van Gerben De Knegt te staan. Hij zou Mathieu van der Poel maar al te graag opstellen, maar die blinkt voorlopig uit in afwezigheid.

Christoph Roodhooft heeft wel laten weten dat de bekendmaking van het veldritprogramma van Mathieu van der Poel voor zeer binnenkort is. Dat wil natuurlijk ook wel zeggen het ook komend weekend een crossweekend zonder Van der Poel zal zijn. De tweede Wereldbekermanche van komende zondag in Dublin zal dus niet aan hem besteed zijn. Dat heeft uiteraard zijn gevolgen voor de Nederlandse winstkansen. Nederlands bondscoach Gerben De Knegt zal wel hopen dat Lars van der Haar bij de heren elite de Belgen bij de lurven kan nemen, maar richt het vizier vooral op andere categorieën. In de eerste plaats naar de dames elite en de heren junioren. Twee categorieën waar Oranje het collectief kan uitspelen. Van Empel duldt geen spanning Bij de vrouwen wordt toch vooral ook op de individuele sterkte van Fem van Empel gerekend. Zij lijkt net op tijd in topvorm, want er stond vorig weekend geen maat op haar in Kortrijk en Antwerpen. Vooraf was er meer strijd verwacht. "Maar daar was niets spannends aan, Fem was twee dagen overtuigend de sterkste en zal dan ook met vertrouwen naar Dublin afreizen." Bij de jongerencategorieën zijn de Nederlanders het meest talrijk bij de heren beloften. "Met vier renners die dit seizoen al hebben laten zien deze kans te verdienen en met Senna Remijn die, na zijn derde plek op het WK op de weg bij de junioren, nu bij de beloften ook een kans krijgt zich te meten met de concurrentie. Ik ben blij dat dergelijke multidisciplinaire talenten willen blijven crossen en dat moedigen we daarom ook aan." Talent Alpecin-Deceuninck in Dublin Geen Mathieu van der Poel dus, maar met de 18-jarige Senna Remijn tekent wel een ander talent van Alpecin-Deceuninck present in Dublin.