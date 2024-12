Bart Wellens deelt zijn verrassende mening over terugkeer van Van der Poel en Van Aert in het veld

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Er wordt gewacht op het programma van Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Al hoort Bart Wellens daar echter niet bij, hij vindt het goed zo.

Met Michael Vanthourenhout won al een zevende verschillende crosser een veldrit met inzet dit seizoen. Nooit eerder waren de eerste twee maanden van het seizoen zo spannend en zonder dominante figuur.

Er is bijzonder veel spankracht en dus hoeven Mathieu van der Poel en Wout van Aert voor Bart Wellens niet terug te keren. Voor Wellens is het feit of de 'Grote Twee' deze winter gaan crossen zelfs geen thema.

Wellens zit niet te wachten op Van der Poel en Van Aert

"En ik denk dat de mensen er ook niet van wakker liggen. De crossen zijn momenteel spannend genoeg, overal waar ik kom wordt over de cross gesproken maar zelden over Wout of Mathieu", zegt Wellens bij Het Nieuwsblad.

Wellens erkent wel dat Van der Poel en Van Aert nog altijd hun meerwaarde hebben, maar voor het spektakel vindt hij ze geen meerwaarde. En Wellens weet ook niet of ze voor veel extra publiek gaan zorgen.

Volgens Wellens komen er in de kerstperiode automatisch meer mensen naar de crossen. "Moesten ze allebei beslissen om deze winter niet te crossen, dan zou de sport daar niet onder lijden", stelt Wellens nog.