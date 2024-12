Ooggetuige geeft veel meer inzicht bij snelheid waar Remco Evenepoel aan moet gecrasht zijn: "Het is raar om te zien"

Je zal maar ooggetuige zijn bij een crash van Remco Evenepoel. Het is geen gebeurtenis waar je blij van wordt, maar je kan zo mogelijk wel nuttige informatie verschaffen.

De Vlaams-Brabantse gemeente Oetingen is plots wereldnieuws, want het is de plek waar Remco Evenepoel ten val is gekomen. Bart van Keursslager Bart & Sarah aan het kerkplein in Oetingen is bij verschillende media bereid gevonden om zijn verhaal te doen. Bij VTM Nieuws heeft hij na zijn eerdere verklaringen nog wat uitgebreider verteld wat hij gezien had.

"De vrouw van de post was zwaar aangeslagen", zegt hij over de persoon die mee de val van Evenepoel veroorzaakte. De gelaatsuitdrukking bij de renner zelf was ook veelzeggend. "Je zag aan zijn gezicht dat hij echt veel pijn had. Ik denk wel dat ze hem pijnstillers moeten toedienen hebben om hem te kunnen vervoeren", veronderstelt Bart.

Val Evenepoel aan hoge snelheid

De slager denkt wel dat het een val aan een hoge snelheid geweest zal zijn. "Met zo'n fietsen zul je bergaf hier wel wat snelheid halen. Als je aan een hoge snelheid op een stilstaande wagen rijdt, dat moet pijn doen, hé. Bij de wielerwedstrijd de Gooikse Pijl rijden ze hier makkelijk 70 per uur. Aan die snelheid zal hij nu wel niet gereden hebben, maar je komt uit een volle afdaling. Je zult hier rap 40 kilometer per uur rijden."

De man heeft zelf niet echt iets kunnen doen om Evenepoel te helpen, want hij werd al meteen geholpen. Dat is natuurlijk goed nieuws. "Ik ben een vrij grote wielerfanaat. Ik ben vlug komen kijken toen ik hoorde dat het Remco was. Er waren meteen een paar mensen bij die zich over hem ontfermden. De mensen die bij hem zaten, waren constant met hem aan het praten."

Val van topsporter vreemde ervaring

De hele ervaring heeft ook op Bart toch indruk gemaakt. "Het is raar om te zien dat zo'n topsporter iets moet meemaken."