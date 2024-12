Strijdvaardige Evenepoel laat van zich horen met mooie woorden voor Oumi en Bpost-medewerker: "Comeback start nu"

Remco Evenepoel heeft voor het eerst sinds zijn ongeval zelf van zich laten horen. Hij bedankt Oumi en zijn familie voor de steun en stuurt ook zijn beste wensen naar de vrouw van Bpost, tegen wiens busje hij botste.

"De comeback start nu", maakt Evenepoel op sociale media meteen duidelijk dat hij zijn strijdvaardigheid nog niet is verloren. "Na een eng ongeval gisteren op training, ben ik gisterenavond geopereerd en alles is goed verlopen." Hiermee heeft Evenepoel het over de operatie aan zijn sleutelbeen. Hierdoor zal hij vandaag in principe het ziekenhuis kunnen verlaten.

Ondanks die succesvolle operatie beseft Evenepoel maar al te goed dat hij tegen een lange herstelperiode aankijkt. "Met een gebroken rib, een gebroken schouderblad en gebroken hand, gekneusde longen en een ontwricht sleutelbeen, wat zorgt voor gescheurde ligamenten, zal het een lange weg zijn. Ik ben volledig gefocust op mijn herstel en ben vastberaden om sterker terug te komen, stap voor stap."

Veel medische steun voor Evenepoel

Zo kennen we hem natuurlijk en er zijn ook heel veel mensen die hem daarin op weg zullen helpen. Dat is overigens al gebeurd. "Ik ben dankbaar voor alle hulp en steun ik heb ontvangen de laatste 24 uur. Van de medische diensten, de mensen die in dat eerste moment geholpen hebben, de medische teams in Anderlecht en Herentals en onze ploegdokter Phil Jansen."

— Remco Evenepoel (@EvenepoelRemco) December 4, 2024

Er is de medische bijstand, maar ook de emotionele steun van zijn naasten en alle fans doet hem goed. "Ook een speciale vermelding voor mijn vrouw en mijn familie om aan mijn zijde te staan in deze moeilijke momenten en aan iedereen voor de berichten van steun. Ik wil ook mijn steun uitdrukken voor de vrouw die betrokken was bij het ongeval."

Evenepoel neemt Bpost-medewerker niets kwalijk

Evenepoel maakt zo duidelijk dat hij de vrouwelijke medewerker van Bpost, die de deur opendeed op het moment dat hij kwam aangereden, niets kwalijk neemt.