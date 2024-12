🎥 Vrouw Oumi reageert voor het eerst op trainingsongeval van Evenepoel: "Ik toon het echte leven"

Oumi Rayane, de vrouw van Remco Evenepoel, heeft op haar sociale media voor het eerst gereageerd op de zware val op training van haar man. Daarin toont ze onder meer beelden van hoe Evenepoel wordt afgevoerd met de ambulance.

"Het leven is eng", begint Oumi haar verhaal op Instagram. "Je staat op en maakt plannen voor de dag. Dat betekent: een trainingsritje/werken voor school. Om vervolgens samen thuis te eten en te slapen in je eigen bed."

"Maar in een paar seconden mogen die plannen de vuilbak in. En breng je de nacht plots door in het ziekenhuis." Die woorden schrijft Oumi bij beelden waarop Remco Evenepoel in een ambulance wordt gereden.

Evenepoel was dinsdagochtend gaan trainen, maar al na een kwartier liep het mis. Hij kon een openzwaaiend portier van een auto van bpost niet meer ontwijken en viel hard. Met meerdere breuken tot gevolg.

Deadline voor school

"Dit is jouw teken om het leven niet als vanzelfsprekend te beschouwen", klinkt het verder bij Oumi. "Alles kan zomaar in een fractie van een seconde veranderen." Evenepoel moest een nacht in het ziekenhuis blijven na zijn operaties.

Dat had ook voor Oumi een impact, die toegepaste economische wetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel studeert. Zij moest in het ziekenhuis een deadline halen. "Een deadline is een deadline. De universiteit kent geen genade. Ik toon het echte leven, niet enkel de glamoureuze momenten."