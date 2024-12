Evenepoel én Van Aert in de fout: Vanthourenhout onthult wat er fout liep na het WK in Leuven

Sven Vanthourenhout kende veel succes als bondscoach van de Belgische ploeg. Het WK van 2021 in Leuven was een van de enige momenten waarop het misliep.

Na zijn tweede plaats in 2020 in Imola wilde Wout van Aert in 2021 in Leuven absoluut wereldkampioen op de weg worden. Maar de Belgen reden wat tegen elkaar die dag, onder meer door een verre aanval van Remco Evenepoel.

"Dat was niet gepland. Integendeel zelfs. We wilden met zoveel mogelijk volk in de finale geraken", blikt ex-bondscoach Sven Vanthourenhout er nu op terug in Stamcafé Koers. "Het werd een slijtageslag, wat ons die dag niet goed was bevallen."

Evenepoel én Van Aert in de fout

Daarna ontstond er heel wat discussie. Vanthourenhout wilde alles bespreken met een online meeting. Dat zag Evenepoel niet zitten, hij stuurde een mail terug met redenen waarom hij zich niet goed voelde in de groep. Maar Evenepoeel stuurde die mail per ongeluk naar iedereen.

"Dat is gebeurd, ja. Daar moet je dan als bondscoach mee aan de slag", stelt Vanthourenhout. "Op dat moment weet je dat er werk aan de winkel is, maar ook waar je naartoe wil. Ik was me ervan bewust dat die groep wel met elkaar verder wilde, maar op het moment zelf moet je puinruimen."

Vanthourenhout wijst echter ook naar Van Aert, die het diner na het WK oversloeg. "Als je daar achteraf op terugkijkt, was de niet-aanwezigheid van Wout minstens even belangrijk om geen verdeeldheid te hebben."