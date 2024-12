Afwachten of woorden van Jan Boven waarheid worden: Van Aert en Van der Poel zorgen nu al voor een primeur

Van Aert en Van der Poel zetten al zoveel jaren allerlei statistieken neer dat een primeur in deze fase van hun carrière zeldzaam is. Toch hebben ze er nu eentje beet in het veldrijden.

Wout van Aert en Mathieu van der Poel vallen tijdens het huidige veldritseizoen nog altijd op met hun afwezigheid. Binnen een week zijn we midden december en dan zal geen van hen reeds in offiiciële hoedanigheid op een veldritfiets zijn gesprongen. Dat is tevens een manier waar ze nu mee in de geschiedenisboeken komen.

Het is al enkele seizoen aan de gang dat Van Aert en Van der Poel, in de eerste plaats specialisten in het klassieke werk in het wegwielrennen, minder aan veldrijden doen. Voor de afgelaste Wereldbekercross in Cabral was hun aanwezigheid sowieso niet voorzien. Van Aert heeft ondertussen al verkondigd waar en wanneer hij het veld induikt: zijn rentrée is voor 23 december in Mol.

Van Aert enkel in 2019 later gestart

De RTBF heeft de momenten opgelijst waarop de 'Grote Twee' de voorbije veldritseizoen zijn ingestapt. Voor Van Aert heeft dit slechts één keer nog later gelegen dan in het huidige seizoen. In 2019 begon hij pas te crossen op 27 december. Tijdens dat seizoen was Van der Poel wel al aan het crossen vanaf begin november. Toen konden de veldritliefhebbers zich dus aan zijn prestaties optrekken.

Het is dus een unicum dat midden december noch Van Aert, noch Van der Poel aan het crossen zullen zijn. In Le Soir zei Jan Boven begin deze maand nog het volgende: "Het zou een verrassing zijn moest Wout deze winter niet aan cyclocross doen, maar hetzelfde kan gezegd worden over Mathieu." De wielercoach verwacht dus ook nog een aankondiging waarin Van der Poel zegt enkele crossen te zullen rijden.

Van der Poel doet mogelijk gelijkaardige aankondiging

We blijven voorlopig vol ongeduld afwachten of het ook zo ver komt. Dat zou dan een gelijkaardige aankondiging zijn zoals Van Aert er eentje gedaan heeft, met dan misschien wel het WK erbij.