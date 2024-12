Renaat Schotte honderd procent overtuigd: Maar één iemand die Patrick Lefevere kan doen vergeten

Met Patrick Lefevere verliest het wielrennen een heel grote naam. Het is heel erg moeilijk om zijn gelijke te vinden.

De timing van het pensioen van Patrick Lefevere bij Soudal-QuickStep is op zijn zachtst gezegd vreemd te noemen. Niemand had dit zo plots verwacht.

Iedereen had verwacht dat hij zeker nog een jaar zou verder doen, of toch zou wachten tot Remco Evenepoel de Tour de France wint of stopt als renner van Soudal-QuickStep.

“Lefevere is altijd een trendsetter geweest. Ik denk bijvoorbeeld aan een scoutingssysteem, aan hoe hij met zijn zogeheten Belgisch project ploegvoorstellingen in het Engels hield om een grotere markt aan te boren. Lefevere was gewoon altijd bij de pinken”, zegt Renaat Schotte bij Sporza.

Lefevere heeft een stevige reputatie een aanzien opgebouwd, al waren er ook heel wat mensen die liever zijn hielen dan zijn neus zagen. “In Nederland stellen ze hem vaak voor als een bullenbak, in Frankrijk als het geboren kwaad na zijn uitspraken over Julian Alaphilippe.”

Toch zag Schotte in hem een warme persoonlijkheid, maar het is en blijft vooral iemand die zo goed als onvervangbaar is in de breedte van zijn opdracht.

“Ik zie bij ons niet meteen een nieuwe Lefevere opstaan. De enige mensen in België die in zijn buurt komen, zijn de gebroeders Roodhooft van Alpecin-Deceuninck. Dat zegt al veel: je hebt 2 zeer bekwame broers nodig om hem te vervangen”, besluit Schotte.