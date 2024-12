🎥 Remco Evenepoel zal er zo straks een heel stuk lichter op staan: Soudal Quick-Step lanceert een opvallende video

Remco Evenepoel zal in 2025 een heel stuk lichter ogen. Dat heeft dan niet noodzakelijk met zijn gewicht te maken.

We hopen natuurlijk wel dat hij na zijn revalidatie zijn gewicht op punt zal krijgen, voornamelijk richting de zomer, zodat hij opnieuw een dijk van een Tour de France kan rijden. Sowieso zal Evenepoel samen met zijn ploegmaats wel een 'lichtere' indruk geven dat dit jaar. Soudal Quick-Step introduceert het lichtblauw in zijn outfit voor 2025.

De Belgische wielerploeg toont hoe die outfit er volgend jaar out zal zien in een video op sociale media. Remco Evenepoel was niet aanwezig op het eerste trainingskamp, waar het nodige beeldmateriaal is gemaakt, vanwege zijn valpartij op training. De hoofdrollen in het filmpje zijn onder meer weggelegd voor Mikel Landa en Yves Lampaert.

Opvallende kleurencombinatie bij Soudal Quick-Step

Soudal Quick-Step houdt vast aan de overwegend donkerblauwe kleur die zo verbonden is geraakt aan de tenue van het team, samen met de rode accenten. Daarnaast is er dus ook wel lichtblauw in de trui verwerkt, een opvallende combinatie. Er is ook aandacht voor het DNA van de ploeg. 'The Wolfpack never gives up', staat op meerdere plaatsen op de outfit.

Combining the dark blue and red with a lighter shade of blue as a nod to our team’s rich history, the ๐Ÿฎ๐Ÿฌ๐Ÿฎ๐Ÿฑ ๐—ฆ๐—ผ๐˜‚๐—ฑ๐—ฎ๐—น ๐—ค๐˜‚๐—ถ๐—ฐ๐—ธ-๐—ฆ๐˜๐—ฒ๐—ฝ kit is a fresh fusion of colours similar to the dynamism of a moving cyclist, and we can’t wait to show it on the road next year ๐Ÿ”ฅ pic.twitter.com/u03hG5L9RA — Soudal Quick-Step Pro Cycling Team (@soudalquickstep) December 14, 2024

Er zit ook een hele redenering achter de lichtblauwe details. "We combineren het donkerblauw en het rood met lichtblauw als een verwijzing naar de geschiedenis van de ploeg. De outfit van Soudal Quick-Step voor 2025 is een samenvloeiing van kleuren die staan voor de dynamiek van een in beweging zijnde wielrenner. We kunnen niet wachten om deze outfit te tonen in 2025."

Uiteenlopende reacties op outfit Soudal Quick-Step

Als we de eerste reacties op social mediaplatform X gadeslaan, lopen de meningen over de nieuwe look van Soudal Quick-Step heel erg uiteen.