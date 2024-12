Mettepenningen is absoluut niet bang van terugkeer Van der Poel en Van Aert: "Dat is niet niets"

Het was voor Pauwels Sauzen-Bingal lang wachten op zeges, maar nu lijkt het vanzelf te gaan. De terugkeer van Van der Poel en Van Aert baart Mettepenningen dan ook geen zorgen.

Tot enkele weken geleden telde Pauwels Sauzen-Bingoal slechts twee zeges. Vanthourenhout won in Ardooie, Iserbyt in Heerderstrand. Op 23 november veranderde echter alles voor de ploeg van Jurgen Mettepenningen.

Iserbyt won toen in Kortrijk, een dag later zou hij hetzelfde doen in Antwerpen. Daarna nam Michael Vanthourenhout over met zeges in Dublin, Herentals en Namen. Pauwels Sauzen-Bingoal won vijf crossen op rij.

Terugkeer Van der Poel en Van Aert

"We kijken nu uit naar Hulst, dat wordt de belangrijkste dag van het weekend voor ons", zegt Jurgen Mettepenningen bij WielerFlits. Vanthourenhout kan daar zijn leidersplaats in de Wereldbeker nog wat uitbreiden.

Zondag in Zonhoven staat Mathieu van der Poel namelijk aan de start, maandag in Mol zijn Van der Poel en Van Aert van de partij. Wordt het in Hulst dan een van de laatste kansen voor Pauwels Sauzen-Bingoal?

"Daar zijn wij echt nog niet mee bezig. Wij hebben zelf die vijf op vijf al binnen, dat is niet niets", zegt Mettepenningen nog. En misschien kan Vanthourenhout wel eens verrassen tegen Van der Poel met de hoogvorm die hij nu heeft?