"Die hoop hebben we elk jaar": rijden Van der Poel en Van Aert deze keer iedereen niet op een hoopje?

Deze week maken Mathieu van der Poel en Wout van Aert hun intrede in het veld. Het is uitkijken of de rest nu automatisch voor een podiumplek rijdt.

Michael Vanthourenhout won de laatste drie crossen. Het is uitkijken of hij kan concurreren met Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Echt bezig zijn ze bij Pauwels Sauzen-Bingoal niet met de komst van de twee grote tenoren, zo bevestigt Jurgen Mettepenningen nogmaals aan Het Laatste Nieuws. “Maar we slaan niet plots aan het dagdromen. Als twee internationale fenomenen het veld induiken, weet je hoe laat het is. Dat doen ze niet als ze daar niet klaar voor zijn.” Nochtans lijkt Wout van Aert niet echt klaar om te schitteren. “Op pure power- en vermogensparcoursen zal zeker Mathieu maar wellicht ook Wout meteen uitblinken”, klinkt het nog. Alle hoop lijkt op Michael Vanthourenhout gericht te worden. Hij is de laatste weken heel erg goed bezig in het veld. “Op iets technischer omlopen kan Michael misschien iets langer in de buurt blijven. Maar die hoop koesteren we nu al elk jaar. En…”, lacht Mettepenningen. “...telkens weer worden we met onze neus op de feiten gedrukt.”