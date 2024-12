"Ik zit op de juiste plek": Florian Vermeersch is scherp over zijn transfer naar ploeg van Pogacar

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Florian Vermeersch heeft zijn ogen al uitgekeken bij zijn nieuwe ploeg UAE Team Emirates. Hij zal in het voorjaar de grote Vlaamse klassiekers samen met Tadej Pogacar rijden.

Het is een stevige stap voor Florian Vermeersch. Hij verliet Lotto Dstny voor het grote UAE Team Emirates van Tadej Pogacar. Hij kijkt uit naar de Vlaamse klassiekers, die hij samen met kopman Tadej Pogacar zal rijden. “In de ploeg zitten met de grote topfavoriet voor de Ronde van Vlaanderen, dat is niet iets wat je ieder jaar meemaakt”, vertelde hij op de mediadag van zijn nieuwe ploeg.

Met Tadej Pogacar gaan ze voluit voor de overwinningen in het voorjaar. Maar ook Vermeersch ziet mogelijkheden om een goed resultaat te rijden.

“Het is voor mij zeker niet slecht om iets meer vanuit de schaduw te kunnen opereren. Ik denk dat ik daarvan gebruik kan maken. En dat we onze getalsterkte kunnen uitspelen. Zo doet UAE het graag, en ik denk dat Tadej één van de eersten is die dat snapt.”

Hij kijkt enorm uit naar het nieuwe seizoen, zeker omdat hij het voorjaar in 2024 moest missen door een dijbeenbreuk die hij opliep in Murcia.

“Mijn grote doel is om een WorldTour-koers te winnen. Heel ambitieus, besef ik, maar ik denk dat ik op de juiste plek zit om ambitieus te mogen zijn. Ik zit in de juiste omgeving om te werken aan dat extra procentje dat ik nog nodig heb om te kunnen winnen.”