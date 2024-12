"Daar wil je als kopman niet mee bezig zijn": Van Gils onthult echte reden voor vertrek bij Lotto

Maxim Van Gils verliet Lotto Dstny en tekende een contract bij Red Bull-BORA-hansgrohe. Nu al merkt hij een verschil tussen de twee ploegen.

Ondanks een contract tot eind 2026 bij Lotto Dstny, dat vanaf 2025 verder gaat als Lotto, wilde Maxim Van Gils vertrekken bij de Belgische ploeg. Geld speelde een factor, maar Van Gils wijst nog enkele andere dingen aan.

Lotto werkt met een beperkt budget, zeker door het vertrek van sponsor Dstny, bij Red Bull-BORA-hansgrohe is dat helemaal anders. De Duitse ploeg heeft een van de grootste budgetten en Van Gils wilde die trein niet missen.

Verschillen tussen Lotto en Red Bull-BORA-hansgrohe

"Mijn beste jaren komen eraan, want als je dertig bent, ben je al oud. Ik wil die beste jaren in een goede omgeving besteden", zegt Van Gils bij In de Leiderstrui. En ook in de omkadering merkt Van Gils een verschil.

Bij Red Bull-BORA-hansgrohe zijn er tien mensen voor een job, bij Lotto werd dat door één iemand gedaan. "Bij Lotto moest je soms dagen wachten op een fysiotherapeut. Hier is er altijd iemand beschikbaar die klaarstaat om je direct te helpen."

En ook bij de renners zelf merkt Van Gils een verschil. "Mijn ploeggenoten bij Lotto Dstny waren niet slecht, maar wel heel jong. Als kopman wil je bezig zijn met presteren en niet iedereen vertellen wat ze moeten doen."