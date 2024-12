De Belgische wielerwereld in diepe rouw: legende Rik Van Looy is niet meer en verlaat ons op 90-jarige leeftijd

Een harde klap voor de Belgische wielerwereld. We moeten vernemen dat Rik van Looy op 90-jarige leeftijd overleden is.

Jan Michielsen, de burgemeester van Herentals, heeft het nieuws over het overlijden van Rik Van Looy bevestigd aan Gazet van Antwerpen. Het is niet onlogisch dat het nieuws uit die hoek komt, want Van Looy werd altijd de 'Keizer van Herentals' genoemd. Van Looy werd op 20 december 1933 geboren in Grobbendonk en groeide uit tot één van de beste Belgische wielrenners ooit.

Van Looy blonk uit op alle fronten en fietste een palmares bij elkaar om u tegen te zeggen. Of het nu klassiekers waren, kampioenschappen, het rondewerk of de piste: Van Looy had het allemaal onder de knie. Op de weg mocht hij maar liefst 367 keer bij de elite de handen in de lucht steken. Slechts één Belg deed ooit beter: een zekere Eddy Merckx.

Drie keer Parijs-Roubaix gewonnen en twee wereldtitels

Van Looy won drie keer Parijs-Roubaix, twee keer de Ronde van Vlaanderen, drie keer Gent-Wevelgem en één keer Milaan-Sanremo, de Amstel Gold Race en Luik-Bastenaken-Luik. In het rondewerk was hij goed voor 12 ritzeges in de Giro, 10 in de Tour en 18 in de Vuelta. Hij haalde in de Vuelta ook twee keer het podium van het klassement: hij eindigde als derde in 1959 en 1965.

Twee keer werd hij wereldkampioen op de weg: dat speelde hij dan nog ook nog eens klaar in twee opeenvolgende jaren. In 1960 en 1961 was Van Looy de beste op het WK. In 1970 hing hij zijn fiets aan de haak. Rik Van Looy was lang samen met zijn Nini: ze huwden in 1955. Haar overlijden in 2021, nadat ze getroffen was door een ziekte, was ongetwijfeld een zware klap.

Rik Van Looy overleden na ziekte

Rik was recent ook zelf ziek geworden en ging zienderogen achteruit. In de nacht van dinsdag op woensdag is hij overleden. We wensen al zijn naasten veel sterkte.