Michael Vanthourenhout krijgt overschot van gelijk na zijn kritiek over Van der Poel en Van Aert

Mathieu van der Poel en Wout van Aert waren er afgelopen weekend in Herentals en Namen nog niet bij, maar toch werden hun namen al vaak genoemd. Michael Vanthourenhout uitte kritiek en krijgt nu ook steun.

Toen Michael Vanthourenhout zaterdag in Herentals gevraagd werd wat zijn visie was op de terugkeer van Mathieu van der Poel en Wout van Aert, kwam hij met een duidelijk antwoord. "Er is al genoeg over geschreven", zei hij bij Sporza.

"Nog voor ze een cross hebben gereden, hebben ze al meer media-aandacht gekregen dan wanneer wij tien crossen zouden winnen in een seizoen. Dat vind ik jammer", ging Vanthourenhout nog verder.

Vanthourenhout was het duidelijk beu dat er telkens opnieuw naar Van der Poel en Van Aert werd gevraagd, terwijl hij wel twee keer had gewonnen. Al blijft het respect van Vanthourenhout voor Van der Poel en Van Aert wel groot.

Vanthourenhout krijgt gelijk

Eric Braes, ploegleider bij Baloise Trek Lions, begrijpt het ongenoegen van Vanthourenhout. "Die jongens krijgen die vraag elk jaar opnieuw", zegt hij bij WielerFlits. "Dan begin je op een gegeven moment te denken: 'Wij zijn alleen maar goed genoeg als die mannen er niet bij zijn.'"

En dat terwijl Vanthourenhout op dit moment zelf op een hoog niveau rondrijdt, dat bewijzen zijn drie zeges op rij in Dublin, Herentals en Namen. "Als Mathieu of Wout er is, dan kan hij ook lang met die mannen meegaan."