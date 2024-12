Stevige uithaal naar de ploeg van Van Aert: "Toptalenten als Wout en Van der Poel heb je één keer in de zoveel tijd"

De ploeg van Wout van Aert moet het stevig ontgelden. Dat heeft dan niet zozeer met de kopman te maken, maar wel met de inmenging van Visma-Lease a Bike in het jeugdwielrennen.

Michel Megens, de ploegbaas van wielerploeg Metec-Solarwatt, doet bij RIDE Magazine en WielerFlits enkele opvallende uitspraken. Om te beginnen doet hij niet mee aan het doemdenken. Uitgezonderd Mathieu van der Poel zou het Nederlandse wielrennen er slecht aan toe zijn. "Ik ben het daar eigenlijk helemaal niet mee eens", aldus Megens.

Hij noemt Kooij, Van den Berg, Del Grosso, De Klein en Bax als veelbelovende voorbeelden. "Nee, wereldtoppers als Tom Dumoulin en Van der Poel of Monumenten-winnaars als Wout Poels en Bauke Mollema worden ze niet. Maar in de periode voor Dumoulin hebben we ook een hele tijd gehad dat Nederland geen Monumenten won."

Buitengewone klasse bij Van der Poel

Het is nu eenmaal zo dat een Van der Poel buitengewoon veel klasse heeft. "Toptalenten als Wout van Aert, Tadej Pogacar en Van der Poel heb je maar één keer in de zoveel tijd. Als je dan meteen stelt dat het een teloorgang van het Nederlandse wielrennen is, dan vind ik dat wel ver gaan." De klasse van Van der Poel uit zich volgens Megens ook helemaal niet enkel in waarden.

De ploegbaas somt een aantal andere cruciale kenmerken en eigenschappen op. "Denk aan zijn werkethos, de wil om te winnen, zijn speelsheid en techniek op de fiets. Zo’n uitzonderlijke renner als Van der Poel maak je niet, die is er maar één keer in de zoveel tijd." Dat houden ze in Nederland dus maar beter in het achterhoofd.

Samenwerking Visma-Lease a Bike kolder

Waar Megens zich wel druk in maakt, is dat bij fietsende kinderen er niet altijd de ruimte is om echt plezier te maken. "Persoonlijk vind ik de samenwerking van Visma-Lease a Bike met de junioren van De Jonge Renner en Jayco-AlUla met de junioren van Willebrord Wil Vooruit de grootste kolder. Het enige wat je daarmee doet is de beste renners bij elkaar zetten."

Dat heeft zo zijn gevolgen. "In koersen mogen er vier rijden. Dat betekent dat vier goede renners in dezelfde ploeg zitten en nog eens vier andere goede renners niet eens kunnen meedoen."