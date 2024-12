Bart Wellens wijst Michael Vanthourenhout terecht na kritiek op Van der Poel en Van Aert

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Mathieu van der Poel en Wout van Aert keren dit weekend terug naar de cross. Bart Wellens vindt niet dat de twee te veel aandacht krijgen.

Terwijl Vanthourenhout, Iserbyt, Nys en Aerts iedere week het beste van zichzelf geven, komt toch altijd de naam van Mathieu van der Poel en Wout van Aert bovendrijven. Tot ergernis van sommige andere crossers.

Zo uitte Michael Vanthourenhout vorige week zijn ongenoegen over de vele aandacht die Van der Poel en Van Aert krijgen, ondanks dat ze nog geen enkele cross hebben gereden. Bart Wellens is het daar niet mee eens.

"Als een Pogacar of Evenepoel aan de start staan van een koers, gaat het ook niet over die honderd anderen. Je moet het net een eer vinden dat die jongens er zijn. Het zijn gewoon gigatalenten", zegt Wellens bij Sporza Daily.

Is Van Aert te kloppen?

En Wellens vindt zelfs dat de 'echte crossers' niet kansloos zijn tegen 'de Grote Twee'. "Bij Wout van Aert hebben we de vorige seizoenen al gezien dat hij klopbaar is in het begin van zijn veldritseizoen", stelt Wellens.

"Hij komt niet met een topvorm aan de start - nu zeker niet met zijn knieblessure." Gullegem (04/01) en Benidorm (19/01) zijn wel de enige twee crossen waar Van Aert aan de start staat maar Van der Poel verstek laat gaan.