Nog niet voor meteen: trainer onthult wanneer Wout van Aert zijn achterstand weggewerkt zal zijn

Maandag in Mol begint Wout van Aert aan zijn korte seizoen in het veld. Hij begint wel met een achterstand en die zal niet meteen weggewerkt zijn.

Slechts zes crossen staan op het programma van Wout van Aert. Maandag komt hij voor het eerst in actie in Mol, vrijdag rijdt Van Aert ook in Loenhout. Daarna staan ook Gullegem (04/01) en Dendermonde (05/01) op het programma.

Daarna vertrekt Van Aert opnieuw op stage met Visma-Lease a Bike, om daarna ook nog in Benidorm (19/01) en Maasmechelen (25/01) aan de start te komen. Daarna zit het seizoen van Van Aert in de cross erop.

Van Aert moet achterstand wegwerken

Starten doet Van Aert maandag niet in topvorm. "Conditioneel staat hij nu minder ver dan vorig jaar rond deze tijd", zegt zijn trainer Mathieu Heijboer bij HLN. "Het is evenwel niet verontrustend richting het voorjaar."

Volgens Heijboer kan Van Aert die achterstand de komende maanden wel nog wegwerken voor de klassiekers. Volgens Heijboer moet Van Aert vooral nog werken aan zijn basis en weken consistent kunnen trainen.

Wanneer zal Van Aert die achterstand dan weggewerkt hebben? "Ik hoop vanaf begin februari, dat Wout na zijn laatste cross staat waar hij wil en we echt kunnen opbouwen naar het voorjaar. Conditioneel staat hij nu voldoende ver om de competitie aan te gaan, maar het is onvoldoende om meteen grote prestaties te verwachten", zegt Heijboer nog.