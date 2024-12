Tom Boonen rakelt US Postal-jaren op: "Armstrong sprak niet tegen mij" en "Hij zei: veel geluk, je zal het nodig hebben"

We zouden het haast bijna vergeten zijn, maar het is bij US Postal dat Tom Boonen destijds zijn carrière lanceerde. Een carrière die uiteindelijk zo succesvol bleek te zijn.

Ook bij de Amerikaanse wielerploeg stond Boonen reeds bekend als een grote belofte. Hij beleefde zijn doorbraak door het podium van Parijs-Roubaix te halen. In de podcast Stamcafé Koers blikt Boonen terug op die periode. Hij was dus een ploegmaat van Lance Armstrong en zegt hoe hij dat aanvankelijk ervaarde. "Eigenlijk was hij nog helemaal niet intimiderend. Dat jaar was Gianpaolo Mondini ineens verdwenen. Hij was verwikkeld in een schandaal en was ineens weg."

Armstrong had een opmerkelijke reactie in huis op die ontwikkelingen. "Ik weet nog dat Armstrong zei: "Het is beter dat we het zonder zo'n kerels doen, ze zouden ze allemaal naar huis moeten sturen." Een paar jaar later denk je dan wel: "Serieus?" Een verwijzing uiteraard naar de dopingperikelen waar Armstrong in betrokken geraakte.

Boonen brak zijn contract bij US Postal vroegtijdig om naar Quick-Step te gaan. "Van Lance kreeg ik een berichtje: "Veel geluk, je zal het nodig hebben." Toen moest ik toch even slikken. Ik was pas twintig jaar, hé." Blijkbaar viel de beslissing van Boonen niet goed bij Armstrong. "Een paar jaar lang sprak hij niet tegen me als we elkaar zagen tijdens de koers."

Boonen is wel opgelucht dat hij op tijd van ploeg veranderd is. "Stel dat ik nog twee jaar voor US Postal had gereden, dan was ik goed genoeg geweest voor een Tour de France-selectie. Dan ga je mee in het systeem. Zo simpel is het. Het was geen keuze. Het was een systeem waar je als jonge renner in terechtkwam."

Door zijn overstap naar Quick-Step heeft Boonen dus eigenlijk vermeden dat hij zelf in dopingproblemen verzeild geraakte. "Bij Quick-Step zeiden ze: "Dat gaan we niet doen". Later kwam het bloedpaspoort en het invullen van whereabouts. Ik was een van de eerste renners die dat deed. Maar bij US Postal moesten ze de Tour nog winnen."