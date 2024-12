"Aanbiedingen van vijf WorldTour-ploegen": zet Dstny na vertrek bij Lotto meteen forse stap voorwaarts?

Dstny is vanaf 1 januari niet langer sponsor van de wielerploeg van Lotto. Het is uitkijken of de sponsor bij een ander team aan de slag gaat.

Het leek een partnership voor jaren te zijn, maar dat veranderde afgelopen zomer. Dstny haakte af als sponsor bij Lotto. CEO Daan De Wever van Dstny kijkt voorlopig de kat uit de boom. “Ik heb de voorbije maanden veel aanbiedingen gehad: vijf WorldTour-ploegen, cross-teams en quasi alle topploegen bij de dames”, klinkt het in Het Laatste Nieuws. “Iedereen weet, Dstny is vrij. Ze proberen ons via alle mogelijke kanalen te strikken, zelfs via LinkedIn.” De Wever heeft getwijfeld om meteen de sprong te maken. “We willen nu eerst deftig ons huiswerk maken en niet opnieuw als een kip zonder kop op een project springen dat misschien het onze niet is.” De Wever wil duidelijk weten wat zijn partnership zal betekenen als hij opnieuw sponsor in het wielrennen wordt. “ Ik wil ook geen vervanger worden van eenderwelk gokmerk en op een mouw van een trui prijken.” Er liggen twee opties op tafel. “Ofwel sponsor je kleinschalig om klanten te kunnen inviteren op vip-events, ofwel doe je het deftig, maar veel betalen voor weinig return, daar heb ik geen zin in.”