Herygers heeft iets fameus te zeggen over Wout van Aert: "Daar gaat hij zich niet aan wagen volgens mij"

Op vrijdag in Loenhout krijgen we dan toch - eindelijk - de langverwachte terugkeer van Wout van Aert in het veld. Er volgt ook meteen een pittig duel met Mathieu van der Poel. Of niet? En wat gaan de andere renners doen.

Ruben van Gucht en Paul Herygers blikten bij Sporza alvast een keertje vooruit richting het duel tussen van der Poel en van Aert in Loenhout. Die cross is geen klassementscross, maar toch zal iedereen er reikhalzend naar uitkijken.

Op leven en dood

Loenhout wordt een heel ander verhaal, want een heel ander parcours. En dan is de vraag ook al wie er allemaal aan de start zal komen. "Het wil niets zeggen over Loenhout", aldus Herygers meteen ferm.

"Daar wordt hel stevig gereden. Er wordt geknokt op leven en dood, het is een echte klassieker. Iedereen wil daar schitteren en de supporters zijn er klaar voor."

Ambities van Wout van Aert?

Het zou verrassend droog zijn in Loenhout. En dus is de vraag: wat krijgen we vrijdag? Krijgen we écht strijd tussen van der Poel en van Aert? "Hij zal er zich wel tussengooien, maar of hij een vuist zal kunnen maken?"

"Hij gaat er zich volgens mij niet aan wagen. Van der Poel gaat er volgens mij een lap op geven in Loenhout. Tweede worden? Ik weet het niet, ik ga er me niet over uitspreken. Ik zou hem eerder op positie vijf of zes zetten."