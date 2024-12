Geen dag zonder incidenten! van der Poel is heel eerlijk ondanks perfect rapport en zegt waar hij in Loenhout last van had

Mathieu van der Poel heeft nog altijd een perfect rapport in de cross, maar het was in Loenhout niet de hele tijd aangenaam rondrijden. De temperaturen en een afgebroken zadel waren de hindernissen van de dag.

Mathieu van der Poel mocht opnieuw de armen in de lucht steken aan de aankomst. Zijn gelaatsuitdrukking verraadde wel dat het niet zomaar een wandeling in het park was geworden. "Het was een lastige wedstrijd. Dat was de voorbije jaren altijd het geval op deze omloop. Het is hier moeilijk om het verschil te maken. Ik ben blij met de overwinning."

Zijn vader Adrie had gezegd dat Loenhout geen veldrit is om alleen te rijden en daar geeft Mathieu hem gelijk in. "Neen, eigenlijk is dat niet ideaal. Ik kan elke cross alleen rijden natuurlijk", lacht Mathieu. "Het is inderdaad een moeilijk parcours om alleen voorop te rijden, omdat je dan fouten kan maken. Ik vind het wel altijd een leuk rondje. Zeker als de omloop erbij ligt zoals vandaag."

Van der Poel looft inspanning van Sweeck

De toeschouwers werden in de derde ronde getrakteerd op een verrassende wending: Laurens Sweeck sluipte opnieuw naar Mathieu van der Poel toe. "Mijn zadel was afgebroken. Het is wel niet zo dat ik hem liet terugkomen, het was sterk van hem om dat gat dicht te rijden. Ik ben meteen gewoon mijn eigen ding blijven doen. Gelukkig kon ik het gaatje terug groter maken."

Uiteindelijk waren zijn concurrenten op de fiets toch niet de grootste tegenstander van Van der Poel. Hij had meer moeite met de omstandigheden waarin de Azencross in Loenhout afgewerkt moest worden. "Ik had een beetje koude handen, maar ik ben niet de enige. Het was de eerste keer dit seizoen dat het echt fris was op de fiets."

Van der Poel moest werken voor zege

Van der Poel erkent na zijn 4 op 4 dat hij in Loenhout met meest diep moest gaan tot dusver. "Ja, het was zeker de moeilijkste zege. Ik moest ervoor werken. Het was een superzware cross, met ook de inspanning van gisteren in de benen. Zondag gaan we er weer tegenaan."