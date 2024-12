Iedereen wil erbij zijn: eerste duel Van Aert en Van der Poel zorgt voor stormloop in Loenhout

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Door griep moest Wout van Aert maandag de cross in Mol laten schieten, maar in Loenhout staat hij wel aan de start. En dat zorgt voor bijzonder veel belangstelling.

Niet Mol maar Loenhout krijgt dus de eer om het eerste duel tussen Wout van Aert en Mathieu van der Poel te hebben dit seizoen. Van Aert begint straks aan zijn seizoen, Van der Poel won al drie keer op rij.

Van Aert is helemaal klaar voor zijn rentree en daar willen veel mensen bij zijn. Sinds maandag is de verkoop van tickets stevig beginnen stijgen, bevestigt Christophe Impens van Golazo, dat de Azencross organiseert.

Veel toeschouwers verwacht in Loenhout

De Azencross in Loenhout kon altijd al rekenen op veel publiek. Tussen de 8.000 en 12.000 toeschouwers was geen uitzondering, vooral in de hoogdagen van Sven Nys, Bart Wellens en Niels Albert.

Nu verwacht de organisatie ook zo'n 12.000 toeschouwers, uit alle hoeken van het land. "Er komen bussen uit Oost- en West-Vlaanderen, uit Limburg, uit Scherpenheuvel ook een. Het zijn niet alleen mensen uit de regio", zegt Impens bij VRT NWS.

"Dat zie je niet op zoveel plaatsen. Ik denk dat heel veel mensen reikhalzend uitkijken naar dat duel tussen Wout van Aert en Mathieu van der Poel." Het startschot wordt straks om 15u00 gegeven.